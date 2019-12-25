Депутат Говырин рассказал, кому с 1 июня повысят пенсии в России

Прибавку получат пенсионеры старше 80 лет, граждане с первой группой инвалидности, пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами, а также сельские жители с длительным стажем. Фиксированная выплата к страховой пенсии для людей старше 80 лет удвоится.

В России с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, повышение выплат коснется пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет, граждан с установленной первой группой инвалидности, пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами, а также жителей сел с длительным стажем работы.

Россиянам старше 80 лет автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно им назначат ежемесячную надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая прибавка составит 10 998,55 рубля.

Подобный перерасчет проведут пенсионерам, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Надбавка будет автоматической на основании данных медико-социальной экспертизы.

Повышение выплат также получат пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. К этой категории относятся дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет, дети-инвалиды и нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца полагается доплата в 3 194,90 рубля, максимум — за трех человек.

Еще одна прибавка ждет неработающих пенсионеров, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа по профессиям из перечня правительства РФ. В этом случае фиксированная выплата увеличивается на 25 процентов, что составляет дополнительные 2 396,17 рубля в месяц.

