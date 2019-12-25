Диетолог Лусон раскрыла самое опасное время для ужина

Диетолог Ана Лусон призвала отказаться от позднего ужина. В разговоре с изданием HuffPost она раскрыла самое опасное время для последнего приема пищи.

Лусон пояснила, что в 21 час уровень мелатонина в организме все еще остается низким. В это время поджелудочная железа продолжает выделять инсулин, а углеводы и жиры эффективно перерабатываются. Ужинать в этот период еще можно.

В 22 часа начинается выработка мелатонина, толерантность к глюкозе снижается, а опорожнение желудка замедляется. Для ужина это пограничный период, который уже нельзя назвать полностью безопасным, но он еще и не является критическим.

В 23 часа и позже принимать пищу точно запрещено. Лусон предупредила, что уровень мелатонина в это время высок, возникает состояние временной физиологической инсулинорезистентности. Организм плохо справляется с глюкозой, что приводит к хронически высокому уровню сахара и триглицеридов в крови, провоцируя накопление жира и воспаление.

