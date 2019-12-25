Бульвар Вербицкой появится на Троицкой площади между Петровской и Куйбышева

Безымянный участок на Троицкой площади между Петровской набережной и улицей Куйбышева получил название "Бульвар Вербицкой". 17 июня, в день 90-летия со дня рождения ученого, откроют мемориальную доску.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении имени Людмилы Вербицкой безымянному бульвару в Петроградском районе. Новое название — "Бульвар Вербицкой" — получит участок на Троицкой площади между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Людмила Алексеевна Вербицкая (1936–2019) — выдающийся филолог, почетный гражданин Санкт-Петербурга, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Она жила в доме номер 1/5 по улице Куйбышева, выходящем на будущий бульвар. Здесь планируют установить информационную табличку с названием и краткой справкой о ее вкладе в науку и образование.

Ее жизнь была тесно связана с Санкт-Петербургским государственным университетом: она прошла путь от лаборанта до ректора и президента СПбГУ. Вербицкая также возглавляла Российскую академию образования и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы. Автор более 300 научных работ по фонетике, культуре речи и методике преподавания внесла значительный вклад в развитие и популяризацию русского языка в России и за рубежом.

17 июня, в день 90-летия со дня рождения ученого, на фасаде здания СПбГУ на Университетской набережной, 7–9–11 (литера В) откроют мемориальную доску. Также планируется установка бюста на филологическом факультете.

К юбилею СПбГУ подготовит ряд памятных мероприятий: международную научную конференцию, творческие конкурсы, фотовыставку, открытое заседание кафедры общего языкознания имени Вербицкой и выставки в городских библиотеках. Отдельным проектом станет музейно-театральное пространство "Голоса эпох" в концертном центре "Сириус", созданное на основе архивных материалов. Презентация проекта и закладка центра также пройдут 17 июня.

