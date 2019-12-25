Изменения цвета мочи может указывать на рак мочевого пузыря

Доцент Пироговского университета предупредила, что моча цвета темного пива иногда вызвана заболеваниями печени, а красная или бурая моча является поводом для немедленного обращения к врачу. В норме она должна быть соломенно-желтого цвета.

Изменения цвета мочи могут указывать на проблемы с почками и другие серьезные заболевания внутренних органов. Об этом доцент кафедры клинической лабораторной диагностики Пироговского университета Минздрава РФ Наталья Соколова рассказала aif.ru.

По словам специалистки, в норме моча должна быть соломенно-желтого цвета. Темно-желтый оттенок может указывать на нехватку жидкости в организме, а цвет темного пива иногда может быть вызван заболеваниями печени.

Особенно опасным признаком эксперт назвала красную или бурую мочу, поскольку это свидетельствует о наличии крови. Соколова предупредила, что красная или бурая моча — это повод для немедленного обращения к врачу, ведь она является одним из главных симптомов рака мочевого пузыря. Она также отметила, что помутнение мочи может быть связано с бактериями, солями, слизью или воспалительными процессами в мочевыводящих путях.

Специалистка добавила, что важными показателями анализа считаются уровень белка, глюкозы и кислотности. Появление белка может указывать на поражение почек, а высокий уровень глюкозы нередко связан с сахарным диабетом. Кроме того, наличие нитритов и лейкоцитарной эстеразы помогает врачам выявлять бактериальные инфекции и воспаление мочевыводящей системы.

