Петербургскую художницу оштрафовали на 1000 рублей за попытку пронести нож на суде

Наталью Себелеву остановили при досмотре 25 марта. Женщина объяснила, что использует нож исключительно для заточки карандашей и не считала его опасным предметом.

Мировой судья Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности художницу Наталью Себелеву за попытку пронести канцелярский нож в здание суда. Подробности 26 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что 25 марта художница не сдала добровольно канцелярский нож на входе в суд. Предмет обнаружили при осмотре личных вещей.

В свое оправдание женщина пояснила, что с 2010 года является активным участником художественных выставок и всегда носит с собой блокнот, карандаши и канцелярский нож для их заточки. В сообщении говорится, что ранее она не задумывалась о том, что нож для заточки карандашей может быть квалифицирован как опасный предмет, для нее это просто точилка.

Суд учел многочисленные награды за участие в выставках и назначил минимальное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

