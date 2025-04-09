Перед судом в Петербурге предстанет мужчина, который угнал машину у знакомого и попал в ДТП
Сегодня, 11:21
Обвиняемый без спроса взял ключи, вышел во двор и уехал.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 14 мая. 

В феврале фигурант был в гостях у знакомого в квартире дома по проспекту Маршала Блюхера. После застолья товарищ уснул, и злоумышленник решил покататься на его машине. Обвиняемый без спроса взял ключи, вышел во двор и уехал. Угонщик попал в аварию. Водителя оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет угнавший автомобиль у таксиста. 

Фото: Piter.TV 

