Конно-спортивный комплекс с музеем и оздоровительным центром построят в Лахте

В Петербурге появится новый конно-спортивный комплекс. Проект одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре. Объект разместится по адресу: Лахтинский проспект, дом 100, литера А. Комплекс будет использоваться в оздоровительных целях.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в состав объекта войдут три основных здания: общественно-спортивное, конно-спортивное и хозяйственное. На прилегающей территории обустроят тренировочные площадки, помещения для спортсменов и тренеров, зоны для реабилитации. Также здесь создадут музей конного спорта и пространства для проведения соревнований. Особое внимание в проекте уделят благоустройству земли и сохранению уже растущих зелёных насаждений.

Фото: пресс-служба Смольного