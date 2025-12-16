Новые законы в России с 1 июня 2026 года: что нужно знать

Правительство одобрило ряд нововведений, которые начнут действовать с начала лета текущего года.

С 1 июня 2026 года на российской территории вступили в силу несколько изменений в федеральном законодательстве.

Одно окно для импорта с ЕАЭС

В частности, в стране появилась система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Речь идет об обеспечении национальной системы при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС при помощи автомобильного транспорта. Важно знать о том, что за два дня до ввоза от импортера требуется сформировать документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП) по форме КНД 1 160 303 и подать его в Федеральную налоговую службу России (ФНС). Он также обязан заплатить косвенные налоги (НДС, акцизы) по предстоящему ввозу товаров в виде обеспечительного платежа. Специалисты отмечают, что в отдельных случаях вносить обеспечительный платёж не нужно. Для примера приведена ситуация, когда товар ввозят крупнейшие налогоплательщики или он покупался физическим лицом через электронные торговые площадки.

Новые национальные стандарты для средств размещения туристов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу два новых национальных стандарта, которые касаются гостиниц, отелей, хостелов, апартаментов и других мест размещения посетителей. Первый стандарт призван систематизировать нормы по самим объектам инфраструктуры. Речь идет об определении их категории, порядке работы и оснащении. Во втором стандарте чиновники разместили требования приема иностранных гостей. Для отелей рекомендовано учитывать языковые и культурные особенности путешественников. В частности, там должна размещаться информация на нескольких языках. Также места размещения клиентов будут нанимать персонал со знанием английского языка. Им придется также адаптировать меню и удобства в номерах. Рекомендации носят универсальный характер и подойдут для приема туристов из любого государства мира.

Ежегодная семейная выплата

Социальный фонд России начал принимать заявления на новую ежегодную выплату. Подать заявление можно до первого октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Также известно, что документы заявители могут отправить в онлайн-режиме через единый портал "Госуслуги", а также в территориальном отделении МФЦ или клиентском офисе Соцфонда России.

На такую выплату могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 или до 23 лет при условии, что ребенок обучается на очном формате. При этом у таких семей среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Важно знать о том, что Соцфонд оформит выплату только тому родителю, который работал и платил НДФЛ. Самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) на специальных режимах претендовать на нее не могут.

Увеличатся госпошлины за номера телефонов

С 1 июня 2026 года власти увеличат государственные пошлины за выделение телефонных номеров. Для физических лиц сумма составит 100 рублей за каждый номер. Платить придется за номер в седьмой зоне всемирной нумерации (мобильный номер начинается c +7). Исключением заявлены номера из кодов доступа к услугам связи. На них новая пошлина не распространяется. Также известно, что с 1 сентября 2026 года при переезде в другой регион россиянин сможет сохранить свой абонентский номер. Для получения данной услуги требуется подать заявление оператору сотовой связи в личном или дистанционном формате.

ИП с доходом могут сменить налоговый режим до начала июня

До первого июня 2026 года индивидуальные российские предприниматели могут сообщить в налоговую о смене режима или объекта налогообложения. Таким образом, если человек в прошлом году работал на патенте (ПСН) и заработал более 20 миллионов рублей, то до 1 июня 2026 года нужно уведомить налоговую о переходе на упрощенку. Государством дается возможность перейти с "доходов" на "доходы минус расходы". В этом случае УСН будет применяться с 1 января 2026 года.

Быстрая блокировка банковского счета людей из "списка Росфинмониторинга"

Росфинмониторинг ведет по стране перечень людей и организаций, которых подозревают в связях с экстремизмом или терроризмом. Если человек оказался в таком реестре, то его банковские счета и имущество будет заморожено. Далее он не может распоряжаться денежными средствами, кроме оговоренных законом случаев. Ранее у банковских и прочих финансовых организаций, был один рабочий день на блокировку счета подозреваемого после того, как человека внесли в список. С 14 июня 2026 года это условие ужесточается. Если в списке человек оказался в субботу, то в этот же день в его отношении будет применяться новая санкция.

При условии, что человек из перечня объявлен в розыск, банк обязуется приостановить финансовые операции по его счетам до момента завершения розыска россиянина. Платить налоги, штрафы и другие обязательные платежи при этом все еще предоставляется возможным. Любую подозрительную операцию, кроме зачисления денежных средств на счет, банк сможет заморозить на пять рабочих дней для того, чтобы разобраться в ситуации. Также важно знать о том, что пользователь с заблокированными счетами может тратить ежемесячное гуманитарное пособие, которое ему назначается государством.

Новые ограничения на продажу вейпов и электронных сигарет

С первого летнего месяца текущего года в стране ужесточаются правила продажи вейпов и электронных сигарет. Федеральные власти усиливают контроль за оборотом такой продукции. Целью таких мер является сокращение доступв несовершеннолетних лиц к устройствам для курения. С июня продавать вейпы, электронные сигареты и жидкости для них разрешается только в стационарных торговых точках. Это означает, что купить такую продукцию через временные магазины или неофициальные каналы станет сложнее. Под запрет попадет также реализация данной категории товаров на ярмарках, рынках и выставках, продажа через вендинговые автоматы.

Также ограничения коснутся и дистанционной торговли. С 1 июня оформить заказ через интернет-магазин или получить вейп с доставкой клиенты не смогут. Чиновники призвали исключить такие методы доставки товара, чтобы избавиться от анонимности покупателя и неконтролируемого приобретения подобных устройств подростками. Полный запрет распространяется не только на никотиновые вейпы, но также на безникотиновые электронные сигареты. Ранее подобная продукция формально не регулировалась законом. За нарушение обновленных правил продажи предусмотрены серьезные штрафы для нарушителей. Ответственность может грозить как продавцам, так и владельцам торговых точек.

Легальный отказ россиян от биометрии

С 1 июня 2026 года гражданам страны предоставят больше контроля над персональными биометрическими данными. Россияне смогут официально отказаться от сбора, хранения и размещения биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Речь идет о таких способах распознавания личности, как изображение лица, запись голоса. Эти методы применяются рядом организаций для удаленной идентификации человека, входа в онлайн-сервисы, оформления банковских услуг и подтверждения личности.

Также новые правила предусматривают возможность человека отозвать ранее выданное соглашение на сбор биометрии. Такая мера актуальна для тех, кто ранее подключал биометрические сервисы в банковской структуре или через государственные платформы, но больше не хочет пользоваться подобными современными технологиями. Для отказа от услуги клиенту достаточно обратиться в любой МФЦ и подать заявление. Затем сотрудники центра обязаны принять документы и направить информацию оператору Единой биометрической системы в течение одного календарного дня.

Изменения в сфере пожарной безопасности

Страна обновила собственные своды правил в сфере пожарной безопасности. В частности, устанавливаются требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на всех стадиях жизненного цикла объекта, определяются требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям и площадкам для стоянки транспортных средств, микроавтобусов, электромобилей и прочих автомобилей. Дополнительно власти регулируют требования пожарной безопасности для высотных зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 метров и объектов общественного назначения с высотой, которая превышает 50 метров.

Маркировка товаров

Известно, что с 1 июня 2026 года такие продукты питания, как кофе, цикорий и продукты, их заменяющие, подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". С начала лета на территории страны специалисты будут по отдельности учитывать каждую банку икры осетровых и лососевых рыб. А для молочной продукции, соков, жидкого мыла, кормов для животных и велосипедов власти введут более строгие правила. Теперь без наличия нужных документов данные категории товаров не пустят в оборот.

Порядок перевозки товаров в международных почтовых отправлениях

Правительство предусмотрело порядок, при котором товары доставляются от места прибытия до места международного почтового обмена без процедуры таможенного транзита. Это нововведение касается ситуации, когда место ввоза и место международного почтового обмена располагаются в пределах одного аэропорта или поблизости от воздушной гавани.

Изменения в порядке рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр уполномоченных экономических операторов

Власти издали документ, в котором говорится о том, что решение о рассмотрении заявления или отказе принимается в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации и направляется заявителю не позднее следующего дня.

