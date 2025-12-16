Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Африку
Сегодня, 15:45
Эпидемиолог напомнил об опасности поездок на африканский континент.

Россиянам стоит избегать поездок в страны Африки из-за эпидемиологической ситуации. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "ТАСС". Эксперт заметил, что в указанном регионе обычным путешественникам нечего делать. Исключением являются миллионеры, которые отправляются туда для того, чтобы принять участие в охоте.

Ответ дал еще Самуил Маршак, когда про доктора Айболита писал: "Не ходите, дети, в Африку гулять". Этот совет остается в силе, я его подтверждаю. Конечно, ни о каких поездках туда речи быть не может. Это первое. Второе - даже если кто-то туда соберется ехать, то я думаю, что даже местные власти будут этому препятствовать.

Геннадий Онищенко, эксперт 

