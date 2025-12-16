Россиянина задержали во Вьетнаме за кражу багажа в аэропорту

Мужчина раскрыл подробности незаконной схемы, по которой он работал.

Российский гражданин воровал брендовые сумки в аэропорту Вьетнама. Соответствующей информацией поделились в публикации местные журналисты из издания VnExpress. В СМИ пояснили, что 26-летний Александр Горб был пойман на территории воздушной гавани Хошимина. Известно, что иностранный пассажир прибыл в туристическую страну из Таиланда. Ему удалось незаконно получить в пользование несколько брендовых чемоданов и сумок, которые он забрал прямо с ленты выдачи багажа. В настоящее время злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. После задержания путешественник признался в том, что работал по данной криминальной схеме не в первый раз. Ранее подозреваемому удалось вернуться с украденными вещами в Бангкок и передать их своему главарю для дальнейшей перепродажи.

