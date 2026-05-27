Два железногорца вынесли с дач инструменты на 186 тысяч рублей

В МВД задержали двух воров в Красноярском крае.

В Железногорске Красноярского края российские правоохранительные органы при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в серии краж с дачных участков на сумму свыше 186 тысяч рублей. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы МВД через социальные сети. Известно, что ведется уголовное дело в отношении ранее судимых 41-летнего мужчины и его 28-летнего соучастника. Сейчас они подозреваются совершении преступления по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ.

В апреле злоумышленники похитили личные вещи с четырех частных участков жителей д. Шивера ЗАТО г. Железногорска: легковой автомобильный прицеп и большое количество электро- и бензоинструмента. пресс-служба полиции

В настоящее время похищенные вещи изъяты по месту жительства обоих мужчин, так как злоумышленники не успели избавиться от награбленного. Один фигурант расследования отправлен под стражу, а второй остается пд подпиской о невыезде.

