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Появились кадры с места удара ВСУ по автобусу детьми из Белоруссии
Сегодня, 15:36
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Появились кадры с места удара ВСУ по автобусу детьми из Белоруссии

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Автобус гомельской детской футбольной команды подвергся атаке ВСУ в Брянской области. Врио губернатора Егор Ковальчук опубликовал фотографии с места трагедии.

Один из снимков сделали в салоне транспорта. На фото видны окровавленные вещи и сиденья. Вещи разбросаны на полу и в проходе салона. Судя по другому фото украинский беспилотник ударил по правой стороне автобуса.

В результате удара было выбито несколько окон и пробито колесо. На корпусе можно увидеть следы от поражающих элементов. На лобовом стекле автобуса была табличка "Заказной".

Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус. В результате бесчеловечности киевского режима погибла женщина, пострадали дети

Егор Ковальчук, врио губернатора Брянской области

В автобусе находились дети-футболисты из спортивной школы города Речица. Они ехали отдыхать в Геленджик. Жертвой удара ВСУ стала женщина, которая сопровождала группу. 

По данным Минздрава РФ, ранения получили семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Для оказания помощи в Брянск едут специалисты из Центра медицины катастроф.

Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук/ВКонтакте

Теги: атака всу на автобус с детьми, брянская область, удар всу по автобусу с детьми
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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