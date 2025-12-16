Появились кадры с места удара ВСУ по автобусу детьми из Белоруссии

Автобус гомельской детской футбольной команды подвергся атаке ВСУ в Брянской области. Врио губернатора Егор Ковальчук опубликовал фотографии с места трагедии.
Один из снимков сделали в салоне транспорта. На фото видны окровавленные вещи и сиденья. Вещи разбросаны на полу и в проходе салона. Судя по другому фото украинский беспилотник ударил по правой стороне автобуса.
В результате удара было выбито несколько окон и пробито колесо. На корпусе можно увидеть следы от поражающих элементов. На лобовом стекле автобуса была табличка "Заказной".
Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус. В результате бесчеловечности киевского режима погибла женщина, пострадали дети
Егор Ковальчук, врио губернатора Брянской области
В автобусе находились дети-футболисты из спортивной школы города Речица. Они ехали отдыхать в Геленджик. Жертвой удара ВСУ стала женщина, которая сопровождала группу.
По данным Минздрава РФ, ранения получили семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Для оказания помощи в Брянск едут специалисты из Центра медицины катастроф.
Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук/ВКонтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все