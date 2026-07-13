ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Силовики контролировали и документировали противоправную деятельность подозреваемых.

Российские силовые структуры сорвали готовившиеся украинскими спецслужбами масштабные атаки роями дронов на отечественные военные аэродромы "Украинка" и "Шагол", расположенные на территории Амурской и Челябинской областях. В настоящее время известно о задержании предполагаемых исполнителей и пособников преступления.

В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.... ЦОС ФСБ России

Оперативники изъяли 24 FPV-дрона противника, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями. Агентура киевского режима собиралась перевозить БПЛА на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном. Транспортные средства могли быть загружены бытовой техникой. Далее в арендованных гаражах происходила бы сборка и подготовка дронов к использованию. В ФСБ добавили, что каждое противоправное действие находилось под плотным контролем со стороны российских спецслужб и документировалось.

ФСБ предотвратила теракт Украины на аэродроме Ростова-на-Дону.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России