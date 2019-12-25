В Госдуме предложили передавать 10% вводимого жилья очередникам

В России необходимо передавать государству десять процентов квартир в новых многоквартирных домах для того, чтобы быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что на подобную законодательную инициативу ранее позитивно отреагировал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
Несколько лет назад на одной из встреч в правительстве был озвучен тезис, что при введении в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в обязательном порядке 10% передавалось государству для того, чтобы очереди двигались быстрее. Считаю, что это абсолютно правильный, справедливый подход.
Ярослав Нилов, депутат ГД РФ
Законодатель пояснил, что при реализации такого подхода в стране можно учитывать класс жилья. В частности, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса. Это поможет большему количеству семей получить жилье по договору социального найма.
В ГД предложили сократить срок владения жильем для продажи без НДФЛ.
Фото: Piter.tv
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