В Госдуме предложили передавать 10% вводимого жилья очередникам

Ярослав Нилов обозначил, почему требуются нововведения в отрасли жилищного строительства.

В России необходимо передавать государству десять процентов квартир в новых многоквартирных домах для того, чтобы быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что на подобную законодательную инициативу ранее позитивно отреагировал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Несколько лет назад на одной из встреч в правительстве был озвучен тезис, что при введении в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в обязательном порядке 10% передавалось государству для того, чтобы очереди двигались быстрее. Считаю, что это абсолютно правильный, справедливый подход. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что при реализации такого подхода в стране можно учитывать класс жилья. В частности, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса. Это поможет большему количеству семей получить жилье по договору социального найма.

В ГД предложили сократить срок владения жильем для продажи без НДФЛ.

Фото: Piter.tv