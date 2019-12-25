В Лужском районе электричка наехала на мужчину

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге в Ленинградской области. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.
Рано утром 3 августа на 141-м километре перегона "Луга — Серебрянка" в Лужском районе электропоезд сбил 34-летнего жителя Камчатского края. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
Оградите себя и своих близких от трагических случайностей, помните, что железная дорога зона повышенной опасности!
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Ранее на Piter.TV: в Гатчинском округе мужчина погиб под колесами электрички.
Фото: Piter.TV
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