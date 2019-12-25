На Украине рассказали о разобщенности населения страны из-за политики властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время является главным выгодоприобретателем вооруженного конфликта с Москвой. Соответствующее заявление в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка пояснила западной аудитории, что политический лидер страны подорвал доверие своего народа к государству. Сейчас власти обвиняют тех, кто бежит из дома в другие страны, но сам народ обвиняет в проблемах государство. По словам украинки, речь идет о взаимном предательстве. При этом ежедневно по словам Юлии Мендель, Украина теряет территорию, людей, экономику, будущее и демократию. По словам Юлии Мендель, именно конфликт позволяет Владимиру Зеленскому оставаться у власти, так как ранее пришлось отменить выборы. Сейчас вокруг политика крутятся компании, связанные с его приближенными лицами и получающие миллиарды евро из Европейского союза.

А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много.... Так, Макрон выделил миллиарды евро. Признать, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, навредило бы имиджу любого политика, согласившегося раздавать эти деньги. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель назвала главную проблему правительства Украины.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel