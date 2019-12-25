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Соскин: Зеленский издевательски уволил Свириденко, упомянув о смене власти
Сегодня, 15:40
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Соскин: Зеленский издевательски уволил Свириденко, упомянув о смене власти

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На Украине прокомментировали кадровые перестановки на Банковой улице.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что высказывание чиновника с Банковой улицы о якобы новой политической стратегии в реальности является просто уловкой местных властей.  Олег Соскин пояснил, что "балаган с кадровыми перестановками" затевался в условиях, когда в стране нет даже выборов. Он призвал Юлию Свириденко пытаться добиваться места посла, "пока на мороз не выкинули, как Кулебу с женой". 

Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется. Браво, Зеленский! Теперь у тебя будет вторая Мендель.

Олег Соскин, политолог

Соскин: Зеленский зря поднял в ОБСЕ тему поставки ракет к Patriot.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: кадровые перестановки, олег соскин, политолог, юлия мендель, юлия свириденко
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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