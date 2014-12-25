Петербургский СКА вернул своего бомбардира Глотова долгосочным соглашением

В минувшем хоккейном году Глотов выступал за челябинский "Трактор".

Нападающий Василий Глотов продолжит карьеру в петербургском СКА. Континентальная хоккейная лига сообщила о подписании долгосрочного соглашения с 28-летним форвардом, которое будет действовать до завершения сезона 2030/31.

В составе уральского клуба он провел 69 матчей, записав на свой счет 39 очков по системе гол плюс пас (13 заброшенных шайб и 26 результативных передач). Для хоккеиста это возвращение в привычную среду. Ранее он уже защищал цвета армейского клуба в 2020 году, а также в период с 2022 по 2024 год, после чего и последовал трансфер в Челябинск. Кроме того, в послужном списке нападающего есть опыт игры за хоккейный клуб "Сочи". Общая статистика Глотова в КХЛ насчитывает 387 проведенных встреч и 206 набранных баллов при 92 голах и 114 ассистентских баллах.

Фото: пресс-служба ХК СКА