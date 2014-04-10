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Гендиректор петербургской организации погасил задолженность по зарплате на сумму свыше 700 тыс. рублей
Сегодня, 16:59
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Гендиректор петербургской организации погасил задолженность по зарплате на сумму свыше 700 тыс. рублей

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Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Следователи Приморского района Петербурга завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении 47-летнего генерального директора организации. Об этом сообщили в СК РФ 3 августа. 

Руководитель общества с ограниченной ответственностью не выплачивал своим сотрудникам зарплату в период с января по июнь. Общий размер задолженности превысил 730 тыс. рублей. 

В результате предпринятых мер потерпевшие получили денежные средства. Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. 

ГСУ СК РФ по Петербургу напоминает руководителям организаций, что за невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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