Гендиректор петербургской организации погасил задолженность по зарплате на сумму свыше 700 тыс. рублей

Следователи Приморского района Петербурга завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении 47-летнего генерального директора организации. Об этом сообщили в СК РФ 3 августа.
Руководитель общества с ограниченной ответственностью не выплачивал своим сотрудникам зарплату в период с января по июнь. Общий размер задолженности превысил 730 тыс. рублей.
В результате предпринятых мер потерпевшие получили денежные средства. Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.
ГСУ СК РФ по Петербургу напоминает руководителям организаций, что за невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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