Гендиректор петербургской организации погасил задолженность по зарплате на сумму свыше 700 тыс. рублей

Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Следователи Приморского района Петербурга завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении 47-летнего генерального директора организации. Об этом сообщили в СК РФ 3 августа.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью не выплачивал своим сотрудникам зарплату в период с января по июнь. Общий размер задолженности превысил 730 тыс. рублей.

В результате предпринятых мер потерпевшие получили денежные средства. Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

ГСУ СК РФ по Петербургу напоминает руководителям организаций, что за невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV