  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 6,5 млн рублей
Сегодня, 11:58
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 6,5 млн рублей

0 0

Выплаты ожидают 11 работников.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 6,5 млн рублей перед 11 сотрудниками. 

По информации надзорного ведомства, прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании долга с организации и компенсации за несвоевременную выплату. Фактическое восстановление трудовых прав работников находится на контроле. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей. Прокурор вносил представление руководителю коммерческой организации. Все потерпевшие получили свои средства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии