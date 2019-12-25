Петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 6,5 млн рублей

Выплаты ожидают 11 работников.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 6,5 млн рублей перед 11 сотрудниками.

По информации надзорного ведомства, прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании долга с организации и компенсации за несвоевременную выплату. Фактическое восстановление трудовых прав работников находится на контроле.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей. Прокурор вносил представление руководителю коммерческой организации. Все потерпевшие получили свои средства.

Фото: Piter.TV