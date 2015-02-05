Представители Запада сейчас опять заговорили о "стратегическом поражении" России, пиаря терроризм Зеленского.

Сейчас наблюдается ситуация, в которой против России ополчился весь западный мир. Кроме того, Европа ведет против РФ борьбу через Украину, заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат обратил внимание на то, что вновь стали звучать заявления западных политиков о желании нанести России "стратегическое поражение". Кроме того, на Западе, говоря о терроризме украинского лидера Владимира Зеленского, называют это переломной фазой конфликта.

На нас ополчился весь "цивилизованный", так сказать, мир, который так себя сам называет Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что западные политики видят, как достигают цели многие дальнобойные средства ВСУ, поэтому стали пиарить фазу происходящего как то, что "можно украинским характером победить Россию".

Ранее мы сообщали, что западные политические элиты не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят и чем конкретно угрожает Москва.

Фото: Фото: Telegram/МИД РФ