Украинский прокурор снимал порно на рабочем месте

Хмельницкий прокурор Антон Вендель в свободное от работы время снимал видео для OnlyFans, а свой служебный кабинет превратил в порностудию. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, Вендель отправлял интимные видео сотрудницам Хмельницкого районного суда, которые сам же снял в рабочем кабинете в прокуратуре. Деятельность прокурора сразу предали огласке, что повлекло за собой кадровые перестановки.
Сначала Венделя перевели на работу в Летичевскую прокуратуру, но позже его освободили его от занимаемой должности. Мужчина не понес никакого наказания.
На Украине не редко происходят скандалы с участием представителей правоохранительных органов. Однако этот случай использования служебных помещений для создания порно стал своего рода единственным.
Ранее мы сообщали, что на одном из блокпостов в Чернигове девушка накормила военнослужащих ВСУ бургерами, в которых было спрятано взрывное устройство.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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