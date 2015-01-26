Украинский прокурор снимал порно на рабочем месте

Некоторых своих коллег прокурор пытался привлечь к участию в откровенных съёмках.

Хмельницкий прокурор Антон Вендель в свободное от работы время снимал видео для OnlyFans, а свой служебный кабинет превратил в порностудию. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

По данным издания, Вендель отправлял интимные видео сотрудницам Хмельницкого районного суда, которые сам же снял в рабочем кабинете в прокуратуре. Деятельность прокурора сразу предали огласке, что повлекло за собой кадровые перестановки.

Сначала Венделя перевели на работу в Летичевскую прокуратуру, но позже его освободили его от занимаемой должности. Мужчина не понес никакого наказания.

На Украине не редко происходят скандалы с участием представителей правоохранительных органов. Однако этот случай использования служебных помещений для создания порно стал своего рода единственным.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)