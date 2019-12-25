Украина разработала новый дрон для ударов вглубь России

Новый БПЛА имеет размах крыльев около 3,5 метров.

Производящая дроны украинская компания SkyFall разработала новый дальнобойный ударный дрон-камикадзе. Новый БПЛА планируют применят для ударов по России, сообщило информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

По словам представителей компании, новый дрон оснащен неподвижным крылом и пропеллерным двигателем, способным обеспечить дальность полета не менее 600 километров. Размах крыльев составляет 3,5 метров.

Массовое производство намерены запустить в течение нескольких месяцев. В настоящее время это оружие уже якобы проходит боевые испытания в зоне спецоперации.

Также в компании напомнили о завершающем этапе испытаний новой версии беспилотника P1-SUN, который должен стать более быстрым. Именно с этим беспилотников запечатлел себя американский сенатор Линдси Грэм во время своего приезда на Украину перед смертью.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)