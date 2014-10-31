У домашних кондитеров изъяли более 800 кг продукции в Петербурге и Ленобласти

Всего из оборота изъяли 162 партии.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 800 кг продукции у домашних кондитеров в Петербурге и Ленобласти. Проверки проходили в первом полугодии.

Специалисты исследовали 2755 образцов: 2080 проб в Петербурге и 675 в Ленобласти. Продукцию проверяли по микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям.

Выяснилось, что часть продукции не отвечает гигиеническим нормам. В хлебобулочных изделиях нарушения по микробиологии нашли в 0,6% проб, в кондитерских — в 1,1%. По физико-химии не прошли проверку 0,7% хлебобулочных и 4,4% кондитерских изделий. По санитарно-химическим показателям продукция оказалась безопасной — ГМО, токсичных и радиоактивных веществ не обнаружили.

Основные причины — нарушения требований, неправильные условия хранения и несоответствие маркировки. Роспотребнадзор напоминает: продажа домашней кондитерки через интернет и соцсети идёт без контроля качества и может быть опасна. Сладости лучше покупать в официальных точках и проверять срок годности.

Ранее мы сообщили о том, что на учредителя ритуальной компании в Петербурге напали и похитили 4,6 млн рублей.

Фото: Unsplash (Caitlyn de Wild)