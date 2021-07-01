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Бельский вернул контроль над страницей "ВКонтакте"
Вчера, 17:43
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Бельский вернул контроль над страницей "ВКонтакте"

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Аккаунт Бельского вернули, но старые записи потеряны.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский восстановил доступ к своей странице "ВКонтакте". Несколько дней назад его аккаунт, как и страницы других депутатов, подверглись скоординированным атакам. Сейчас контроль возвращён, но старые записи недоступны, поэтому Бельский начинает вести страницу заново.

В своём посте он пообещал публиковать новости о работе парламента, встречах и решениях. Личные сообщения, по его словам, открыты.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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