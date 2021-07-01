Бельский вернул контроль над страницей "ВКонтакте"

Аккаунт Бельского вернули, но старые записи потеряны.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский восстановил доступ к своей странице "ВКонтакте". Несколько дней назад его аккаунт, как и страницы других депутатов, подверглись скоординированным атакам. Сейчас контроль возвращён, но старые записи недоступны, поэтому Бельский начинает вести страницу заново.

В своём посте он пообещал публиковать новости о работе парламента, встречах и решениях. Личные сообщения, по его словам, открыты.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга