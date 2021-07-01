Шутка Медведева про фон дер Ляйен вызвала восторг у немцев

Немцы признались, что российский политик смог подобрать точные слова для описания деятельности фон дер Ляйен.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова российского политика вызвали бурную реакцию в Германии, сообщила местная газета Welt.

Поводом для критики Медведева стало решение Евросоюза выделить Украине дополнительную помощь в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. До этого фон дер Ляйен призвала и продолжить санкционное давление на Россию и не допустить победы.

В ответ Медведев назвал главу Еврокомиссии ее "сумасшедшим гинекологом", что является отсылкой на ее профессиональное образование. Также российский политик посоветовал ей заняться проблемами Европы.

Немецкие журналисты назвали Медведева "воинственным рупором Кремля", назвав его слова очередными угрозами Западу. Однако читатели Welt восприняли критику спокойно. Они признались, что ему удалось подобрать точные слова для описания деятельности Урсулы фон дер Ляйен.

Некоторых комментаторов позабавила шутка зампреда СБ РФ. Немцы признались, что он нравится им все больше и больше. Другой пользователь написал, что разделяет точку зрения господина Медведева.

У него, безусловно, есть чувство юмора. К сожалению, он прав. Читатель Welt

Большая часть комментаторов раскритиковала фон дер Ляйен, напомнив, что она не пользуется популярностью в Европе.

Ранее зампред СБ РФ Медведев пошутил о британском политике Энди Бернеме, назвав его "премьером мелкобритании".

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев