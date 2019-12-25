Мицухиро Кимура сообщил о большой зависимости Токио от вашингтонской администрации.

Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура согласился с мнением заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева об утрате современными японцами самурайского духа. Соответствующий комментарий иностранный активист сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости". Ранее государственный служащий из Москвы назвал позором то, что в Токио местные власти, в частности премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не вспомнили американцев во время своих памятных выступлений о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы американскими военнослужащими 6 августа 1945 года. Он также написал, что "Япония — вассал США, в какой-то момент станет ронином".

Японцы утратили самурайский дух, согласно которому добро — это добро, а зло — это зло. Поэтому то, что сказал Медведев — что так Япония превратится в ронина, — это правильно. Неужели мы нация, потерявшая самурайский дух? Под американской оккупацией с японцами стало что-то не так. Мицухиро Кимура, общественный деятель Японии

Иностранный эксперт полагает, что Вашингтон заставляет Японию самоуничижением смотреть на свою историю, а Токио стал стремиться угодить американцам. В том случае, если общественность выступит против Америки, то местного премьер-министра заставят уйти в отставку. Мицухиро Кимура уточнил, что такое бывало в стране и ранее.

В Японии ответят на план присвоить островам Южных Курил имена Зорге и Рубленко.

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