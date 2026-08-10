В Петербурге прошёл юбилейный концерт ко Дню строителя

Посвящённый Дню строителя концерт состоялся в Ледовом дворце в Петербурге. Гостями торжества стали ветераны, руководители и сотрудники строительной отрасли, сообщил портал "Строительный Петербург".
С поздравительной речью выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что "большая строительная семья Петербурга продолжает дело Петра Великого".
<…> Строим наш город и его украшаем! Если посмотреть немножко назад <…> 5, 6, 7, 8 лет назад, то представить себе такое огромное количество школ, детских садов, поликлиник, больниц. Все это сделали вы! Огромное вам за это спасибо и низкий поклон!
Александр Беглов, губернатор.
Перед началом концерта прошло награждение отличившихся работников, им вручили два почетных знака "Заслуженный строитель Санкт-Петербурга". Также наградили победителей конкурсов "Каски в красках", "Мои родители — строители!" и чемпионов 23-й Спартакиады "За труд и долголетие".
Еще одним украшением праздничного вечера стали выступления победителей и финалистов 9-го песенного конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Главным сюрпризом для гостей стало выступление звезд эстрады, среди которых Игорь Скляр, Стас Пьеха, Карина Чепурнова, Василий Герелло, Игорь Корнелюк, а также музыкальных коллективов "Блестящие" и "Браво".
Видео: портал "Строительный Петербург"
Фото: сайт Смольного
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