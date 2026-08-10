В Петербурге прошёл юбилейный концерт ко Дню строителя

В ходе торжественной части состоялось вручение знаков отличия за трудовые, спортивные и творческие достижения.

Посвящённый Дню строителя концерт состоялся в Ледовом дворце в Петербурге. Гостями торжества стали ветераны, руководители и сотрудники строительной отрасли, сообщил портал "Строительный Петербург".

С поздравительной речью выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что "большая строительная семья Петербурга продолжает дело Петра Великого".

<…> Строим наш город и его украшаем! Если посмотреть немножко назад <…> 5, 6, 7, 8 лет назад, то представить себе такое огромное количество школ, детских садов, поликлиник, больниц. Все это сделали вы! Огромное вам за это спасибо и низкий поклон! Александр Беглов, губернатор.

Перед началом концерта прошло награждение отличившихся работников, им вручили два почетных знака "Заслуженный строитель Санкт-Петербурга". Также наградили победителей конкурсов "Каски в красках", "Мои родители — строители!" и чемпионов 23-й Спартакиады "За труд и долголетие".

Еще одним украшением праздничного вечера стали выступления победителей и финалистов 9-го песенного конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Главным сюрпризом для гостей стало выступление звезд эстрады, среди которых Игорь Скляр, Стас Пьеха, Карина Чепурнова, Василий Герелло, Игорь Корнелюк, а также музыкальных коллективов "Блестящие" и "Браво".

Видео: портал "Строительный Петербург"

Фото: сайт Смольного