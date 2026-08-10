"Россети Ленэнерго" привели в порядок более 4,1 тыс. гектаров просек ЛЭП с начала года

Из этого объема 108 гектаров пришлось на Петербург, а 4 032 гектара – на Ленобласть.

С начала 2026 года специалисты компании "Россети Ленэнерго" расчистили 4 140 гектаров просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 110 кВ. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе организации, из этого объема 108 гектаров пришлось на Петербург, а 4 032 гектара – на Ленобласть.

Представители компании уточнили, что особое внимание было уделено участкам, где фиксируется наибольшее количество нарушений электроснабжения из-за падения деревьев и веток. До конца года энергетики планируют привести в нормативное состояние еще порядка 2 280 гектаров территории для обеспечения надежного функционирования энергообъектов.

Наряду с работами по расчистке специалисты осуществляют расширение трасс. В рамках утвержденной инвестиционной программы 2026 года работы по расширению просек будут выполнены на площади свыше 1 320 гектаров в Ленинградской области.

В "Россети Ленэнерго" подчеркнули, что поддержание просек в нормативном состоянии позволяет минимизировать риски технологических нарушений и обеспечить надежное электроснабжение потребителей, включая социально значимые объекты.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" подключили почти 1,5 тыс. бизнес-объектов в Петербурге и Ленобласти за полгода.

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