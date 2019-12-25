В МИД Белоруссии рассказали, почему Латвия закрывала границу со страной

Латвия закрывала государственную границу с Белоруссией из-за собственного стремления получить финансирование из европейских структур. Соответствующее заявление в интервью местным журналистам из новостного портала "Первый информационный" сделал глава министерства по иностранным делам в Минске Максим Рыженков. Дипломат уточнил, что ряд молодых политических лидеров в Риге "любят баловаться" подобными вещами. Они надеются, что это даст им дополнительные преимущества среди элит, выступающих с антироссийскими и антибелорусскими лозунгами.
В сухом остатке - стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур. То, что проходила уже Польша, прошла Литва, ну и сейчас латыши решили тоже показать какой-то пик активности на границе.
Максим Рыженков, глава МИД Белоруссии
Глава МИД республики пояснил, что речь шла о пробе пера. Однако позже политики из Латвии выяснили, что подобная мера непопулярна в обществе и политических кругах, поэтому организаторам пришлось отойти в сторону со своей инициативой.
Напомним, что министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля объявил о том, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Национальное правительство республики во вторник рассматривало вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, но такая законодательная инициатива не была поддержана.
Более 66 тыс. граждан Прибалтики и Финляндии въехали за полгода в Россию.
Фото: pxhere.com
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