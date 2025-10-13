В Москве отмечают, что ежедневная практика показывает, что западные санкции не имеют никакого эффекта.

Западное санкционное антироссийское давление не оказывает никакого воздействия на сотрудничество Москвы и Астаны. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат заметил, что хотя недружественные государства давят рестрикциями, но мы отвечает на это практическим взаимодействием с партнерами. В частности, сейчас создается первая на территории Казахстана атомная электростанция отечественного дизайна. Дипломат указал СМИ на то, что Россия остается признанным и безоговорочным лидером в области атомной энергетики. Также запускается совместный проект освоения космического пространства и создания космической техники.

На нас давят, а мы вместе развиваем восточное ответвление международного транспортного коридора Север - Юг, который связывает Россию и ее северное порты, Северный морской путь - очень перспективную морскую артерию глобального значения - с портами южных морей. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

МИД РФ назвал условие для переговоров по Украине.

Фото: Piter.tv