В Петербурге двух мужчин арестовали по делу о взятке в 6 млн рублей

Двух петербуржцев арестовали по делу о незаконном выводе 128 млн рублей.

В Петербурге двух мужчин отправили под стражу по делу о незаконной банковской деятельности, валютных операциях и взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, обвиняемые вместе с другими участниками организованной группы проводили незаконные банковские операции через ООО "Евротрак СЗ" и еще 7 компаний. Как считает следствие, организации фактически не занимались хозяйственной деятельностью, а через них проводились финансовые операции, позволившие группе получить преступный доход в размере не менее 151 991 293 рублей 50 копеек.

Кроме того, участники группы, по версии следствия, перевели на счета иностранных компаний более 128,3 млн рублей. При проведении этих операций в банки предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и назначении денежных переводов.

Еще один эпизод уголовного дела связан с передачей взятки. С марта по ноябрь 2025 года фигуранты, как полагает следствие, передали посреднику 6 млн рублей. Деньги предназначались для последующей передачи сотрудникам полиции за отказ от проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Фигурантов задержали 5 октября 2026 года, после чего им предъявили обвинения. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Однако суд постановил заключить обоих под стражу.

Мера пресечения установлена до 17 октября 2026 года.

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Фото: Piter.TV