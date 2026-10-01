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Водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге

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В отношении него составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области отреагировали на публикацию в интернете. На видео очевидцы засняли действия лихача на автомобиле Mercedes, который выехал на трамвайные пути встречного направления и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. 

Водителя нашли благодаря комплексу видеокамер "Безопасный город" и оперативной работе ГАИ. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. 

Мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления нарушений ПДД ведется ежедневно. Мы призываем водителей не совершать противоправных действий, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском районе сотрудники ГАИ пресекли опасную езду подростков на мототехнике. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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