Водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге

В отношении него составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области отреагировали на публикацию в интернете. На видео очевидцы засняли действия лихача на автомобиле Mercedes, который выехал на трамвайные пути встречного направления и проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Водителя нашли благодаря комплексу видеокамер "Безопасный город" и оперативной работе ГАИ. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления нарушений ПДД ведется ежедневно. Мы призываем водителей не совершать противоправных действий, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском районе сотрудники ГАИ пресекли опасную езду подростков на мототехнике.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти