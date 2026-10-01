В Гатчинском районе сотрудники ГАИ пресекли опасную езду подростков на мототехнике

В поселке Сяськелево задержали 16-летнего студента колледжа и 15-летнего школьника.

В Гатчинском районе Ленинградской области была пресечена опасная езда несовершеннолетних на мототехнике. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции накануне.

Полицейские в ходе мониторинга интернета выявили видеозапись, на которой подростки грубо нарушают правила дорожного движения, управляя питбайками и мопедами. В поселке Сяськелево 30 сентября задержали 16-летнего студента и 15-летнего школьника.

В отношении старшего водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних. А родителям младшего вменили ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Транспортные средства изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что водителя автобуса привлекли к ответственности за проезд на красный свет в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти