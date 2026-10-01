Водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался скрыться у станции метро "Озерки"

Полиция проводит проверку по факту аварии.

В Петербурге произошло трагическое ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 15:47 в среду, 30 сентября, водитель грузовика Shacman насмерть сбил женщину, переходившую проспект Энгельса у станции метро "Озерки" по пешеходному переходу. Об аварии информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

После наезда на пешехода водитель попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 51-летний мужчина. Со слов водителя, он не заметил пешехода и начал движение автомобиля на разрешающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее мы сообщили о том, что в Красносельском районе Петербурга сошедший с рельсов трамвай парализовал движение.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти