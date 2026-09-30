В Кронштадте отработали сценарий атаки беспилотника

В ходе учений участники отработали алгоритм действий в условиях реальной угрозы.

В Кронштадте прошли масштабные учения районных служб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной падением беспилотника. По легенде тренировки, после падения БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома, а повреждение электрокабеля оставило здание без света, сообщил глава района Андрей Кононов.

В ходе учений участники отработали алгоритм действий в условиях реальной угрозы. Спасатели эвакуировали детей и сотрудников детского сада, а также работников многофункционального центра (МФЦ). Параллельно экстренные службы оказывали помощь условному пострадавшему и координировали совместные действия всех ведомств непосредственно на месте происшествия.

Кроме того, районные службы проверили работу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для прикрытия территории и обеспечения готовности к возможной повторной угрозе были задействованы мобильные огневые группы.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково провели учения по тушению пожара на топливном складе.

Фото: Telegram / Андрей Кононов