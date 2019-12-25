РЕН ТВ: 14-летняя дочь экс-мэра Уфы отдала мошенникам 25 млн рублей

Помимо денежных средств, аферисты получили часы марок Patek Philippe и Audemars Piguet.

Дочь бывшего главы администрации Уфы Сергея Грекова стала жертвой телефонных мошенников и передала им не только 22 млн рублей, а также предметы роскоши. Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, злоумышленники писали девочке в мессенджере несколько дней, успев ввести в ее заблуждение. Затем к ней приехал человек, также назвавшийся представителем ведомства. Школьница передала ему сумку, в которой лежали семь тысяч евро, пять млн рублей и 50 тыс. долларов.

В общей сложности, дочь Грекова отдала злоумышленникам 5 млн рублей, 50 тыс. долларов, около 150 тыс. евро, часы Patek Philippe стоимостью 1,5 млн рублей и часы Audemars Piguet (1,5 млн рублей). Общий ущерб от действий мошенников составил свыше 25 млн рублей. Сам экс-мэр Уфы отказался комментировать журналистам инцидент.

Ранее в Ленобласти задержали женщину за мошенничество с золотыми слитками более чем на 100 млн рублей.

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