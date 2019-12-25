Правительство готовит третий пакет мер против мошенников

Дмитрий Григоренко напомнил о масштабной работе по обеспечению безопасности россиян в цифровом пространстве.

Федеральное правительство занимается подготовкой третьего пакета мер в отношении телефонных и онлайн-мошенников. В настоящее время этот документ находится на заключительном этапе работы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. Чиновник пояснил, что проводится активная работа по защите населения от аферистов. В частности, первый пакет таких методов вступил в законную силу с июня 2025 года. Он включает в себя порядка 30 инициатив, которые вводятся для реализации поэтапно. Граждане России в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.

На финальной. Подготовка законопроекта завершается. В него вошло почти 20 инициатив. Внесем новый пакет в Госдуму в осеннюю сессию. Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

Напомним, что в конце июня глава государства Владимир Путин подписал закон, предусматривающий вторую порцию способов противодействия. Там также заявлено было около 30 мер, включая тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения для пользователей по количеству банковских карт.

На "Госуслугах" запустили сервис для подготовки брачного договора.

Фото: Piter.tv