Ловивший Чикатило следователь назвал криминал причиной исчезновения семьи Усольцевых

Супруги и их дочь могли стать жертвой преступления, укрывшись от непогоды в одном из сел.

Семья Усольцевых, которая год назад бесследно пропала во время похода в Красноярском крае, могла уйти в ближайшие к тайге населенные пункты. Об этом РИА Новости рассказал следователь, участвовавший в поиске Андрея Чикатило, Амурхан Яндиев.

Собеседник издания сразу отбросил версию о побеге супругов за границу, например, в США. Также, по мнению Яндиева, при возможном нападении медведей, остались бы следы, которые уже давно обнаружили.

Наиболее вероятной следователю кажется криминальная версия: из-за непогоды семья Усольцевых могла зайти к кому-то из жителей ближайших населенных пунктов, а там с ними могли расправиться. Поэтому правоохранительным органам нужно пройти по населенным пунктам, которые лежали на маршруте пропавших.

Сергей, Ирина и их маленькая дочь пропали в Красноярском крае. По одной из версий, они могут скрываться в Соединенных Штатах. Также эксперты предположили, что с семьей мог случиться несчастный случай.

Фото: MAX/КГКУ "Спасатель"