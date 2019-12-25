Год поисков Усольцевых: в России оценили версию об их побеге за границу

Любые попытки семьи найти место жительства за рубежом привели бы к их обнаружению.

Семья Усольцевых год назад пропала в Красноярском крае. В случае побега за границу супруги не смогли бы там долго скрываться бесследно, заявил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Он прокомментировал версию, что Усольцевы и их маленькая дочь могут скрываться за границей. Эксперт напомнил, что в России, как и во многих других странах, есть интеллектуальная система обнаружения разыскиваемых лиц, которую весьма сложно обмануть.

Если семья Усольцевых, допустим, сменила место или страну проживания, то рано или поздно, они будут обнаружены, долго скрываться бесследно они не смогли бы Иван Соловьев, юрист

Собеседник издания выразил уверенность, что следователи сразу бы проверили, где находятся загранпаспорта Усольцевых, и мог ли кто-либо пересечь по ним российскую границу.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников предположил, что супруги Усольцевы могут укрываться на военном гарнизоне Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. В США семья якобы прибыла в качестве иностранных агентов. Следственный комитет России отрабатывал версию о криминальном исчезновении.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева