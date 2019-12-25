Синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе

Сегодня регион находится в северной части антициклона.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в городе на этой неделе.

Сегодня регион находится в северной части антициклона. Выглянет солнце, температура воздуха днем составит до +16...+17 градусов. Завтра будет облачно.

Очень далекий циклон проходит над Баренцевым морем, но от него атмосферный фронт пересекает наши районы на фоне повышенного атмосферного давления. Так что облачность будет, а вечером местами даже поморосить может. Александр Колесов, синоптик

Уже 30 сентября новой порцией усилится антициклон, поэтому синоптическая ситуация вновь порадует горожан. Воздух прогреется до +15…+18 градусов. При этом ночи станут прохладнее: в области показатели достигнут до +2…+7 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда Петербург может накрыть бабье лето.

Фото: Piter.TV