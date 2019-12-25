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Синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе
Сегодня, 10:31
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Синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе

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Сегодня регион находится в северной части антициклона.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в городе на этой неделе. 

Сегодня регион находится в северной части антициклона. Выглянет солнце, температура воздуха днем составит до +16...+17 градусов. Завтра будет облачно. 

Очень далекий циклон проходит над Баренцевым морем, но от него атмосферный фронт пересекает наши районы на фоне повышенного атмосферного давления. Так что облачность будет, а вечером местами даже поморосить может. 

Александр Колесов, синоптик 

Уже 30 сентября новой порцией усилится антициклон, поэтому синоптическая ситуация вновь порадует горожан. Воздух прогреется до +15…+18 градусов. При этом ночи станут прохладнее: в области показатели достигнут до +2…+7 градусов. 

Ранее синоптик рассказал, когда Петербург может накрыть бабье лето. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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