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Каллас призвала страны ЕС отдать Украине ракеты ПВО из собственных запасов

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Глава МИД ЕС объяснила, как европейцы могут пополнить свои арсеналы.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас призвала страны коллективного Брюсселя передать Украине имеющиеся у них в запасах ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны (ПВО), а собственные арсеналы восполнить позже за счет нового производства. Соответствующими данными экс-премьер-министр Эстонии поделилась с западными журналистами в преддверии заседания министров обороны регионального сообщества. Она добавила, что потребность киевского режима в таких средствах поражения по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне.

Некоторые страны располагают ими, поэтому мы и призываем использовать эти запасы сейчас, а затем произвести новые. Украине срочно нужна противовоздушная оборона. Мы вновь обращаемся с призывом к тем, у кого они имеются в запасах, передать их Украине, чтобы ракеты Patriot, которые будут произведены позднее, затем пополнили их запасы.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Дополнительно Кая Каллас назвала важными сигналы международных союзников  о возможности лицензирования производства таких ракет в третьих странах.

"Положить конец". Каллас вновь призвала усилить давление на Россию.

Фото: European Commission

Теги: евросоюз, кая каллас, мид, пво
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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