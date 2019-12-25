На Украине оценили публикацию Le Monde о нервном заболевании военнослужащих.

У украинских граждан появилось новое заболевание, вызванное постоянным страхом перед беспилотниками. Соответствующее заявление через социальные сети сделала экс-пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка пояснила, что опасность проблемы заключается в том, что человекбольше не способен чувствовать себя в безопасности даже вдали от фронта. Речь идет о том, что обычный звук скутера или работающей газонокосилки могут ввергнуть пациента в паническое состояние.

Дронфобия — это новое украинское заболевание. Это стойкий страх перед небом. Жужжание означает, что на тебя охотятся, и тело этого не забывает. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Ранее французская газета Le Monde писала о том, что у украинских военнослужащих зафиксировано нервное заболевание, схожее с посттравматическим стрессовым расстройством, которое связано с боязнью БПЛА.

Мендель: некоторые лидеры ЕС отказались ехать в Киев из-за кризиса вокруг Федорова.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel