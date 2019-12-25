После гибели рабочего в Новосаратовке возбуждено уголовное дело

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался.

Во Всеволожском районе Ленинградской области следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего на строительной площадке.

Как рассказали в СК РФ, в ночь с 17 на 18 августа при выполнении арматурных работ и монтаже на объекте в деревне Новосаратовка произошло обрушение элементов опалубки на 35-летнего мужчину. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти