В Кингисеппе возбуждено дело после падения рабочего в лифтовую шахту

В организации, выполнявшей работы, изъята документация, включая договор и бумаги, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего сотрудника.

В городе Кингисепп Ленинградской области начато расследование инцидента на строительной площадке. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

21 сентября 2026 года 46-летний рабочий выполнял задачи на объекте возведения многоэтажного дома и упал в лифтовую шахту. Мужчина получил множественные травмы, представляющие опасность для жизни. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия. В организации, выполнявшей работы, изъята документация, включая договор и бумаги, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего сотрудника.

По предварительной информации, дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и ищут лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на объекте.

Ранее мы сообщили о том, что дело о попытке подкупа полицейского в Выборгском районе Ленобласти направлено в суд.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области