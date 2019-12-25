В Пулково петербуржец пытался отправить в Британию 260 блоков сигарет

Мужчина признался, что о схеме быстрого заработка узнал от друзей и через интернет.

Сотрудники таможенного поста аэропорта Пулково пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии табачных изделий. При контроле экспортных грузов были обнаружены четыре картонные коробки, в которых вместо заявленной одежды находились сигареты с белорусскими акцизными марками – всего 260 блоков (2600 пачек). Экспертиза оценила стоимость изъятой продукции в 351 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни, отправителем оказался житель Петербурга. Мужчина признался, что о схеме быстрого заработка узнал от друзей и через интернет. Он закупил изделия без российской маркировки и намеревался распределить их по четырем адресам в Великобритании: в города Ковентри, Дейвентри, Нортгемптон и Бирмингем.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. За незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково пресекли контрабанду почти 33 тыс. долларов США.

Фото: Пресс-служба Пулковской таможни