Прокуратура потребовала закрыть ПВЗ в квартире на улице Ефимова

Вход туда не изолировали от жилой части.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В квартире дома на улице Ефимова была организована деятельность пункта выдачи заказов из интернета. При этом вход туда не изолировали от жилой части, в результате чего нарушаются права жильцов, сообщили в надзорном ведомстве 23 сентября.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании собственника помещения прекратить использовать его не по назначению. Пока документ находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура потребовала заблокировать сайт с незаконной продажей сим-карт. На портале не просят паспорт, в связи с чем номера могут быть задействованы в мошеннических схемах.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга