Нарушителя ПДД на Mercedes-Maybach привлекли к ответственности в Петербурге

На местного жителя составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области оперативно нашли нарушителя правил дорожного движения на автомобиле Mercedes-Maybach.

В поле зрения полицейских 17 сентября попала иномарка, водитель которой выехал на полосу встречного в Петроградском районе. Затем мужчина не занял крайнее левое положение. Уже на следующий день его личность установили с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

На местного жителя составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ. С ним провели профилактическую беседу.

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Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти