К ответственности привлечен водитель автобуса, нарушивший ПДД в Колпино

В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ.

В Петербурге привлекли к ответственности водителя общественного транспорта, который нарушил правила дорожного движения в Колпино. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина за рулем маршрутного автобуса при повороте на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль ВАЗ, двигавшийся прямо. Это попало в поле зрения полицейских во время мониторинга социальных сетей.

Личность водителя установили с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти