Сотрудники ГАИ Петербурга задержали мотоциклиста без госномеров

За неповиновение правоохранителям мужчине грозит арест на срок до 15 суток.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали байкера, который попытался скрыться.

Как сообщили в МВД России, еще 31 августа полицейские выявили мотоцикл Kawasaki без государственного регистрационного знака. На законное требование инспектора ДПС об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость. Остановить его по горячим следам не удалось.

На следующий день нарушителя поймали и увезли в 9-й отдел Красносельского района. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ и ст. 19.3 КоАП РФ. За неповиновение правоохранителям мужчине грозит арест на срок до 15 суток.

Скрыться от сотрудников полиции – не значит избежать ответственности. Более того, попытка уйти от законных требований инспектора может только усугубить ситуацию. Дорога не терпит безответственности. Пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге привлекли к ответственности самоуверенного водителя велосипеда.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти